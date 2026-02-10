Президент США Дональд Трамп разворачивает ситуацию таким образом, чтобы все свои требования вбросить в конец переговоров.

Об этом отставной российский дипломат Михаил Демурин заявил на канале «Союзное Вече», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп, якобы, ведёт с нами диалог, но в этот же момент Трамп создаёт обстоятельства. В том числе, на поле боя, в том числе, помогая киевскому режиму наносить удары по нашей территории. Новые отгрузки, новые виды вооружений.

Он создаёт обстоятельства, чтобы условия выдвигать не в начале переговоров. В начале – их бы не было, ему нужны переговоры для того, чтобы притуплять нашу бдительность и втягивать нас в этот разговор полу-коммерческого свойства.

Всё это для того, чтобы выдвигать условия в конце. Когда этими всеми обстоятельствами он нас придавит к какой-то стенке, либо полностью обрубив экспорт», – рассуждал Демурин.