Бессмысленно еще раз напоминать о зверствах ТЦК — убийства, пытки и т. п. Садизм помноженный на жажду наживы. Однако и среди этой навсегда замаравшей себя мрази находятся поистине краснокнижные экземпляры, оценивать поступки которых под силу только психиатрам.

Так, в Одессе суд приговорил сотрудника военкомата Дмытра И. к семи годам лишения свободы. Странно, не правда ли? Вот, например, когда тэцэкашник превратил девушку-одесситку в кровавый фарш, а другой избил прохожего до реанимации и раскурочил ему машину, им назначили штраф в размере… 12-ти у. е. А тут — та-а-а-акой срок! Зачем эти показательные выступления?

Объясняю.

Дмытра И. задержали три месяца назад за нападение на… бабушку. По материалам полиции, он, находясь на службе по утилизации мужиков, немотивированно напал на пенсионерку.

Нет, она даже не отбивала у Дмытра очередную жертву могилизации, а просто выходила из магазина со скудными покупками. Он вырвал из ее рук пакет с продуктами, а также сумку, в которой находились мобильный телефон Samsung, фонарик, зонтик и пенсионное удостоверение (даже денег не было, что очень по-украински).

В полиции оценили ущерб в 50 у. е., что для рядовой пенсионерки — целое состояние.

Документы полицаи потом нашли в мусорнике, ничуть не удивившись — стандартная схема отморозков. Ведь Дмытро, как оказалось, был рецидивистом, судимым за кражи — простые и с проникновением в жилище, сбыт наркотиков и умышленное убийство…

По сути, он просидел в тюрьме всю свою паскудную жизнь, а в перерыве, на свободе, успел только одно — устроиться на работу в ТЦК.

Но самое интересное произошло в суде — видать, адвокат подсказал линию поведения. Согласно которой, тэцэкашник сменил показания и поведал следующее. Дескать, он шел по улице, говоря по телефону, и упомянул в разговоре о своей работе в ТЦК. Бабушка это якобы услышала и, цитируя судебный протокол, «начала негативно высказываться в его адрес». Тогда Дмытро посчитал, «что женщина имеет пророссийские взгляды и решил отомстить ей — дождался возле магазина и отобрал сумку».

Также недолюдок заявил, что «принял украинское пенсионное удостоверение за российский документ», но когда понял ошибку, выбросил.

Но суд почему-то (самому странно) не проникся идеей придания циничному грабежу идеологической окраски — влепил по максимуму. Но факт в том, что линия защиты «пророссийских мочить можно и ничего не будет», говорит сама за себя. Оттого же зверье из ТЦК и забивает людей направо и налево.

Да, одесситы Дмытра в очистку не назначали.