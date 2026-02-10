«Два-три руководителя киевской хунты должны быть ликвидированы за Алексеева» – российский дипломат

Разгул украинской спецслужбистской практики с покушениями и убийствами российских генералов пора останавливать самым радикальным образом.

Об этом отставной российский дипломат Михаил Демурин заявил на канале «Союзное Вече», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не надо ожидать, что в таком большом городе, как Москва, в момент, когда идут такие военные действия, когда такова степень ожесточения, будет спокойно. Нет, не будет спокойно.

Надо быть внимательным, надо всем быть внимательным – всем тем, кто каким-то образом завязан на урегулировании конфликта на Украине (это ведь не российско-украинский конфликт, а с Западом вокруг Украины).

Вот, Запад и действует такими методами, киевский режим – инструмент Запада», – отметил он.

«Я думаю, нам не избежать того, что такими же ответными действиями в отношении хотя бы двух-трёх руководителей киевского режима – подобную практику пресечь. Надеюсь, что у нас есть такие возможности», – предположил Демурин.

