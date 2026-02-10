ЕС угрожает Киргизии, Грузии и Таджикистану санкциями за торговлю с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз готовится ввести санкции против грузинских и индонезийских портов за перевалку российской нефти. Это будет первый случай, когда ЕС применит санкции против портов третьих стран. Рестрикции запретят компаниям и частным лицам из ЕС осуществлять операции с любым из этих портов, сообщает Reuters.

«Для принятия санкций ЕС в качестве закона требуется единогласное решение», – говорится в материале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, новые санкции предусматривают запреты на импорт таких металлов, как никелевые слитки, железная руда и концентраты, нерафинированная и переработанная медь, а также различные виды металлолома, включая алюминий. Также будет запрещен импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий.

«Предложение включает в себя впервые использование инструмента противодействия обходу санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения запретят продажу в Кыргызстан металлорежущих станков и средств связи для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы», – пишет агентство.

ЕС также предложил добавить в санкционный список два киргизских банка — «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» — за предоставление услуг в сфере криптоактивов России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, одновременно исключив из списка два китайских банка.

Кроме того, предлагается расширить санкции против российского энергетического сектора. В частности, речь идет о компании «Башнефть» и восьми российских НПЗ, в том числе двух крупных заводах, контролируемых «Роснефтью», — в Туапсе и Сызрани.