Самозванка Тихановская требует включить Белоруссию в «украинскую победу»
Самопровозгласившая себя «президентом» Белоруссии Светлана Тихановская надеется при помощи Украины «отвоевать свою страну».
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом Тихановская заявила в интервью РБК-Украина.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Она довольна, что киевский режим перестал ее игнорировать, а диктатор Владимир Зеленский недавно провел с ней встречу в отеле в Прибалтике.
Теперь Тихановская надеется, что ее визит в Киев пройдет в конце февраля – начале марта. Она настаивает: в «мирном соглашении» по Украине должна фигурировать Белоруссия.
«…мы подчеркиваем, что Беларусь является частью большей картины, и что, если вы говорите об Украине, о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу. Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает. В этот самый момент Лукашенко отдает Беларусь России – он уже наполовину это сделал – и тогда будет чрезвычайно сложно это изменит», – заявила Тихановская.
Она объявила диктора Зеленского «лидером в нашем регионе».
«Мы хотим донести наше видение совместной стратегии с Украиной, чтобы, когда война закончится вашей победой, вы также стали голосом народа Беларуси. Вы сильны, вы отвоевали свою страну. Мы надеемся, что, когда наступит время, мы тоже сможем отвоевать свою», – сказала Тихановская.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: