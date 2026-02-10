Самозванка Тихановская требует включить Белоруссию в «украинскую победу»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозгласившая себя «президентом» Белоруссии Светлана Тихановская надеется при помощи Украины «отвоевать свою страну».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом Тихановская заявила в интервью РБК-Украина.

Она довольна, что киевский режим перестал ее игнорировать, а диктатор Владимир Зеленский недавно провел с ней встречу в отеле в Прибалтике.

Теперь Тихановская надеется, что ее визит в Киев пройдет в конце февраля – начале марта. Она настаивает: в «мирном соглашении» по Украине должна фигурировать Белоруссия.

«…мы подчеркиваем, что Беларусь является частью большей картины, и что, если вы говорите об Украине, о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу. Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает. В этот самый момент Лукашенко отдает Беларусь России – он уже наполовину это сделал – и тогда будет чрезвычайно сложно это изменит», – заявила Тихановская.

Она объявила диктора Зеленского «лидером в нашем регионе».