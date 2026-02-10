Самозванка Тихановская требует включить Белоруссию в «украинскую победу»

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 09:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 212
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина


Самопровозгласившая себя «президентом» Белоруссии Светлана Тихановская надеется при помощи Украины «отвоевать свою страну».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом Тихановская заявила в интервью РБК-Украина.

Самопровозгласившая себя «президентом» Белоруссии Светлана Тихановская надеется при помощи Украины «отвоевать свою страну». Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она довольна, что киевский режим перестал ее игнорировать, а диктатор Владимир Зеленский недавно провел с ней встречу в отеле в Прибалтике.

Теперь Тихановская надеется, что ее визит в Киев пройдет в конце февраля – начале марта. Она настаивает: в «мирном соглашении» по Украине должна фигурировать Белоруссия.

«…мы подчеркиваем, что Беларусь является частью большей картины, и что, если вы говорите об Украине, о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу. Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает. В этот самый момент Лукашенко отдает Беларусь России – он уже наполовину это сделал – и тогда будет чрезвычайно сложно это изменит», – заявила Тихановская.

Она объявила диктора Зеленского «лидером в нашем регионе».

«Мы хотим донести наше видение совместной стратегии с Украиной, чтобы, когда война закончится вашей победой, вы также стали голосом народа Беларуси. Вы сильны, вы отвоевали свою страну. Мы надеемся, что, когда наступит время, мы тоже сможем отвоевать свою», – сказала Тихановская.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить