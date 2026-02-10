Аксёнов: Переговоры с Киевом бесполезны, всё решится на поле боя

Идущие в Эмиратах переговоры с Киевом и американцами бесполезны, всё решится на поле боя.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не особо верю в результаты этих всех переговоров… со стороны украинцев и Европы – это затягивание времениЯ настраиваюсь на то, что ничего достигнуто на этом направлении не будет. Переговорщики все известны с той стороны, там понятная история. Понятно, что им кроме войны ничего не надо», – сказал Аксенов.

По его словам, «только на поле боя может выстроиться та система взаимоотношений, которая позволит дальше гарантировать безопасность».

«В мире диктуют условия те, у кого есть сила», – напомнил Аксенов.

