В Киеве появился свет по «трудной и непривычной схеме»

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 110
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев вернулся к графикам распределения электроэнергии населению, но местным жителям не стоит радоваться.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на панели, организованной порталом Левый берег», заявил Сергей Коваленко, директор энергетической компании «Ясно», входящей в холдинг олигарха Рината Ахметова (признан террористом в РФ).

«На самом деле это даже не те графики, к которым мы привыкли. Это такая трудная история, потому что с января город живет буквально в неопределенности: и, конечно, что клиенты, в первую очередь, я говорю о населении, да и бизнес-клиенты. Очень тяжело планировать свою жизнь. Поэтому команды, назовем это «Укрэнерго», команды сетей в целом придумали такую историю, чтобы можно было хоть что-то сделать.

Мы называем это графики включений сейчас. Почему? Потому что с точки зрения генерационного дефицита, который есть конкретно в Киеве, это невозможно назвать графиками отключений, потому что света больше нет, чем есть», – сказал Коваленко.

При этом он предупредил, что при понижении температуры ситуация еще ухудшится.

Метки: ,

