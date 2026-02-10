«Электрогенерация – наша новая национальная проблема»: дефицит света на годы – экс-глава «Укрэнерго»

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 584
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Цифры реальной генерации, которая есть в украинских сетях, в разы отличаются от тех, что заявляются официально.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на панели, организованной порталом Левый берег», заявил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«У нас децентрализованная генерация на конец 24-го года, по данным минэнерго, была гигаватт. На середину 25-го года года – 2,4 гигаватт. Когда уволили Галущенко и Гринчук, оказалось 600 мегаватт. Поэтому у нас есть виртуальные мегаватты, их очень много. У нас есть реальные мегаватты, и их критично мало. То есть у нас есть проблема национальная.

У нас 15 электростанций, по которым прилетает баллистика, крылатые ракеты и шахеды сотнями и тысячами. И у нас развертывание этой децентрализованной генерации, которой нужны тысячи малых электростанций. Оно происходит медленно. И потому у нас еще несколько лет, к сожалению, будет системный дефицит в энергосистеме», – признал Кудрицкий.

