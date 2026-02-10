«Электрогенерация – наша новая национальная проблема»: дефицит света на годы – экс-глава «Укрэнерго»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Цифры реальной генерации, которая есть в украинских сетях, в разы отличаются от тех, что заявляются официально.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на панели, организованной порталом Левый берег», заявил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

