Румыния хочет стать главным углом антироссийского «Одесского треугольника»

Елена Острякова.  
10.02.2026 14:16
  (Мск) , Москва
Румыния надеется, что как член ЕС и НАТО станет главной в новом антироссийском объединении «Одесский треугольник».

Об этом министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Формат, который мне особенно близок, это «Одесский треугольник». Это трехсторонний формат сотрудничества Румынии, Украины и Молдовы. Кажется, я впервые говорю об этом публично.

Наша следующая встреча в формате «Одесский треугольник» пройдет в Мюнхене, где мы поделимся нашим общим видением. Пару месяцев назад мы провели такую же встречу в Вене. В рамках таких региональных форматов мы играем особую роль не только как члены ЕС, но и как часть Балкан – региона, понимающего страны, расположенные к востоку от ЕС, и их путь развития», – сказала Цою.

В августе прошлого года глава украинского МИД провёл встречу со своими коллегами из Румынии и Молдовы очно, и с главами МИД Польши и Литвы он-лайн. Украина и Румыния вновь озаботились строительством моста через реку Тису, а также договорились о запуске в тестовом режиме железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Кишинёв-Бухарест. Это часть плана НАТО, обеспечивающего войскам Альянса возможность захода на территорию Украины.

