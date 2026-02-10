Румыния хочет стать главным углом антироссийского «Одесского треугольника»

Румыния надеется, что как член ЕС и НАТО станет главной в новом антироссийском объединении «Одесский треугольник».

Об этом министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Формат, который мне особенно близок, это «Одесский треугольник». Это трехсторонний формат сотрудничества Румынии, Украины и Молдовы. Кажется, я впервые говорю об этом публично.

Наша следующая встреча в формате «Одесский треугольник» пройдет в Мюнхене, где мы поделимся нашим общим видением. Пару месяцев назад мы провели такую же встречу в Вене. В рамках таких региональных форматов мы играем особую роль не только как члены ЕС, но и как часть Балкан – региона, понимающего страны, расположенные к востоку от ЕС, и их путь развития», – сказала Цою.