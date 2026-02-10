«Форму стараюсь не надевать. Она раздражает людей» – ВСУшница
Украинское общество уже с опаской относится к людям в военной форме.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявила украинская военнослужащая, руководитель капелланской службы «Дом Корнилия» Елена Легенчук.
«Сегодня не все военные, которые приезжают с фронта, имеют вид приятный. Бывают в разном виде, в разном психологическом, физическом состоянии. И реакции людей разнообразные – от отвращения до жалости и сочувствия, к сожалению и сочувствию», – сказала ВСУшница.
По ее словам, большинство людей начинают нервничать, когда в маршрутку или в поезд заходит военный, поскольку «существует миф, что военный контужен, и от него можно ожидать чего угодно».
Она говорит, что в Киеве ситуация «в какой-то степени» получше, но признает, что «не во всех городах есть такая доброжелательность».
«Там у нас есть ТЦК, которого все боятся, потому что человек в форме. Я по городу уже не надеваю форму. Я почти нигде не надеваю форму, только на выступления, тренинги и вот к вам надела, потому что форма становится триггером, разные люди по-разному относятся. И я сталкивалась уже с такими, моментами, когда неприятно становится», – жалуется Легенчук.
