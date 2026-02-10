Румыния хочет принять Украину в ЕС, чтобы создать России проблемы в Черном море

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Румыния поддерживает вступление Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что нам имеет смысл поддерживать проект расширения ЕС. Не только потому, что мы конкурируем за симпатии граждан соседних стран. Важно, чтобы мы поддерживали эту конкуренцию в будущем. Чтобы страны Западных Балкан, Молдова или Украина, страны, которые хотят вступить в ЕС, видели, что это возможно и достижимо. Румынии есть смысл быть партнером этих стран и активно выступать за расширение ЕС», – сказала Цою.

Из ее пояснений следовало, что Украина интересует Румынию только в военных целях. Румынская чиновница приветствовала экспорт украинской военной продукции и готова перенимать опыт по ПВО.