Румыния хочет принять Украину в ЕС, чтобы создать России проблемы в Черном море
Румыния поддерживает вступление Украины и Молдовы в ЕС.
Об этом министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю, что нам имеет смысл поддерживать проект расширения ЕС. Не только потому, что мы конкурируем за симпатии граждан соседних стран. Важно, чтобы мы поддерживали эту конкуренцию в будущем. Чтобы страны Западных Балкан, Молдова или Украина, страны, которые хотят вступить в ЕС, видели, что это возможно и достижимо. Румынии есть смысл быть партнером этих стран и активно выступать за расширение ЕС», – сказала Цою.
Из ее пояснений следовало, что Украина интересует Румынию только в военных целях. Румынская чиновница приветствовала экспорт украинской военной продукции и готова перенимать опыт по ПВО.
«Если посмотреть на восточный фланг от Черного моря до Северного, то мы увидим, что нам нужна более тесная политическая координация в Черноморском регионе, даже если будет сложно сбалансировать эти точки восточного фланга с точки зрения представительства», – сказала Цою.
