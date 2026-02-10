Румыния хочет принять Украину в ЕС, чтобы создать России проблемы в Черном море

Елена Острякова.  
10.02.2026 14:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 218
 
Дзен, Политика, Россия, Румыния, Украина


Румыния поддерживает вступление Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Румыния поддерживает вступление Украины и Молдовы в ЕС. Об этом министр иностранных дел Румынии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю, что нам имеет смысл поддерживать проект расширения ЕС. Не только потому, что мы конкурируем за симпатии граждан соседних стран. Важно, чтобы мы поддерживали эту конкуренцию в будущем. Чтобы страны Западных Балкан, Молдова или Украина, страны, которые хотят вступить в ЕС, видели, что это возможно и достижимо. Румынии есть смысл быть партнером этих стран и активно выступать за расширение ЕС», – сказала Цою.

Из ее пояснений следовало, что Украина интересует Румынию только в военных целях. Румынская чиновница приветствовала экспорт украинской военной продукции и готова перенимать опыт по ПВО.

«Если посмотреть на восточный фланг от Черного моря до Северного,  то мы увидим, что нам нужна более тесная политическая координация в Черноморском регионе, даже если будет сложно сбалансировать эти точки восточного фланга с точки зрения представительства», – сказала Цою.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить