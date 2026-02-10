МИД Румынии: За работу с Россией будем сажать! Поможем Трампу вытеснить «Газпром»!

Елена Острякова.  
10.02.2026 13:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Политика, Россия, Румыния, Русофобия, Санкции


Румыния ввела жесткие меры наказания за обход антироссийских санкций.

Об этом министр иностранных дел Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«До начала нашего срока полномочий в правительстве, если бы вы нарушили санкции против российских олигархов или бизнеса, вам бы грозил крупный штраф. Теперь мы добились принятия соответствующего закона, и вам может грозить тюремное заключение», – похвасталась Цою.

Кроме того, по ее словам, Румыния поддерживает  расширение санкционных пакетов и синхронизации санкций, «которые вводят наши единомышленники и союзники».

«Санкции, которые мы разрабатываем в ЕС, должны по возможности соответствовать санкциям «большой семерки» и США», – сказала Цою.

Румыния хочет создать логистический поток, «который будет огибать Россию».

«Мы работаем над улучшением энергосистем Молдовы и Украины, и над тем, чтобы усилить роль Румынии в «вертикальном коридоре» и обеспечить поставки такого энергоносителя как СПГ из США», – сказала Цою.



