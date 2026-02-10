МИД Румынии: За работу с Россией будем сажать! Поможем Трампу вытеснить «Газпром»!
Румыния ввела жесткие меры наказания за обход антироссийских санкций.
Об этом министр иностранных дел Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«До начала нашего срока полномочий в правительстве, если бы вы нарушили санкции против российских олигархов или бизнеса, вам бы грозил крупный штраф. Теперь мы добились принятия соответствующего закона, и вам может грозить тюремное заключение», – похвасталась Цою.
Кроме того, по ее словам, Румыния поддерживает расширение санкционных пакетов и синхронизации санкций, «которые вводят наши единомышленники и союзники».
«Санкции, которые мы разрабатываем в ЕС, должны по возможности соответствовать санкциям «большой семерки» и США», – сказала Цою.
Румыния хочет создать логистический поток, «который будет огибать Россию».
«Мы работаем над улучшением энергосистем Молдовы и Украины, и над тем, чтобы усилить роль Румынии в «вертикальном коридоре» и обеспечить поставки такого энергоносителя как СПГ из США», – сказала Цою.
