МИД Румынии: За работу с Россией будем сажать! Поможем Трампу вытеснить «Газпром»!

Румыния ввела жесткие меры наказания за обход антироссийских санкций.

Об этом министр иностранных дел Оана Цою заявила в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«До начала нашего срока полномочий в правительстве, если бы вы нарушили санкции против российских олигархов или бизнеса, вам бы грозил крупный штраф. Теперь мы добились принятия соответствующего закона, и вам может грозить тюремное заключение», – похвасталась Цою.

Кроме того, по ее словам, Румыния поддерживает расширение санкционных пакетов и синхронизации санкций, «которые вводят наши единомышленники и союзники».

«Санкции, которые мы разрабатываем в ЕС, должны по возможности соответствовать санкциям «большой семерки» и США», – сказала Цою.

Румыния хочет создать логистический поток, «который будет огибать Россию».