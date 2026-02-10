Путин хочет возродить советскую империю до Германии! – Кличко жалуется британскому парламенту

В планах России – воссоздать «советскую империю», которая будет распространять влияние на Германию, где многие годы работал Владимир Путин.

Об этом во время видеосвязи с британскими парламентариями заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он видит себя воссоздателем советской империи. То есть, он хочет захватить страны Балтии, Польшу, Чехословакию, Словакию и Чехию.

А я большую часть жизни прожил в Германии. В представлении Путина часть Германии тоже принадлежала Российской империи, где Путин много лет работал агентом КГБ.

Вот почему это не просто наша война. Это война за ценности, за принципы, не только за нашу родину, но и за всю Европу, потому что Украина — крупнейшая страна Европы. И от стабильности в Украине зависит стабильность во всём регионе», – распинался «геостратег» Кличко.

