«Ни побриться, ни умыться!» – западенцы жалуются на отсутствие света по 18 часов

Ивано-Франковская область, которая находится на Западной Украине, тоже страдает от отсутствия света. Энергетики обещают не более 6 часов подачи электричества в сутки – и то, если ситуация сохранится такой, как есть.

«До 18 часов в сутки будет отключение потребителей. Спрогнозировать будущие периоды по состоянию на сегодня возможности нет», – заявил директор по обслуживанию сетей «Прикарпатьеоблэнерго» Богдан Васечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Простые «громадяне» жалуются в интервью телеканалу «Громадське».

«Ни побриться, ни умыться – я даже не знаю, когда сейчас. Какое есть, телефон не успеваю зарядить. Два пенсионера – жена болеет, я с сахарным диабетом. В доме – хоть бери и замерзай», – жалуется пенсионер Василий Зварич.