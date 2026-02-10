«Ни побриться, ни умыться!» – западенцы жалуются на отсутствие света по 18 часов
Ивано-Франковская область, которая находится на Западной Украине, тоже страдает от отсутствия света. Энергетики обещают не более 6 часов подачи электричества в сутки – и то, если ситуация сохранится такой, как есть.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«До 18 часов в сутки будет отключение потребителей. Спрогнозировать будущие периоды по состоянию на сегодня возможности нет», – заявил директор по обслуживанию сетей «Прикарпатьеоблэнерго» Богдан Васечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Простые «громадяне» жалуются в интервью телеканалу «Громадське».
«Ни побриться, ни умыться – я даже не знаю, когда сейчас. Какое есть, телефон не успеваю зарядить. Два пенсионера – жена болеет, я с сахарным диабетом. В доме – хоть бери и замерзай», – жалуется пенсионер Василий Зварич.
На последних выборах в Ивано-Франковской области победила нацистская партия «Свобода» Олега Тягнибока. Второе место заняла партия террориста Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: