Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МИД Молдовы внезапно отклонил кандидатуру нового посла России в Молдове Олега Озерова, хотя она была согласована с Кишиневом еще в 2024 году.

Дипломат прибыл в Молдову и вручил копии верительных грамот, однако молдавское внешнеполитическое ведомство отказалось выдать аккредитацию – из-за якобы «шквала экстремально недружественных, агрессивных, воинственных заявлений в адрес Молдовы со стороны нескольких представителей Российской Федерации».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Линия российской дипломатии состоит в том, что мы – вежливые люди и не отвечаем хамством на хамство. Это просто вопрос воспитанности, цивилизованности. Тем более, когда здесь провозглашают курс на Европу как якобы светоч цивилизованности», – прокомментировал ситуацию Озеров в интервью «Спутника».

Он напомнил, что в подобной хамской манере пытались общаться с Россией и украинские политики до начала СВО.