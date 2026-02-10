«Именно так думали украинцы» – российский посол о хамстве Молдовы
МИД Молдовы внезапно отклонил кандидатуру нового посла России в Молдове Олега Озерова, хотя она была согласована с Кишиневом еще в 2024 году.
Дипломат прибыл в Молдову и вручил копии верительных грамот, однако молдавское внешнеполитическое ведомство отказалось выдать аккредитацию – из-за якобы «шквала экстремально недружественных, агрессивных, воинственных заявлений в адрес Молдовы со стороны нескольких представителей Российской Федерации».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Линия российской дипломатии состоит в том, что мы – вежливые люди и не отвечаем хамством на хамство. Это просто вопрос воспитанности, цивилизованности. Тем более, когда здесь провозглашают курс на Европу как якобы светоч цивилизованности», – прокомментировал ситуацию Озеров в интервью «Спутника».
Он напомнил, что в подобной хамской манере пытались общаться с Россией и украинские политики до начала СВО.
«Мы не будем отвечать в том же ключе, но это не значит, что мы не будем отвечать вообще. Это глубокое заблуждение. Именно так думали украинцы… Россия может так же ответить Молдове, но не хочет этого делать»,- сказал Озеров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: