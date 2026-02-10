Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО будет сложно перекидывать свои войска в Прибалтику по Сувалковскому коридору, поскольку все транспортные пути находятся под контролем российских войск в Калининградской области.

Об этом обещавший взять Крым еще в 2023 году бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы проводили много учений в этом регионе, и я все больше убеждался, что коридор действительно только один: железнодорожная линия, одна крупная автомагистраль и одна второстепенная дорога. Этого недостаточно для обеспечения операции в странах Балтии. Эти пути легко вывести из строя огнем с закрытых позиций прямой наводкой. Именно поэтому сухопутные войска всегда были проблемой при обеспечении нашим балтийским союзникам более серьезной защиты», – сказал Ходжес.

Чтобы решить эту проблему, он предлагает «мгновенно» взять Калининград.