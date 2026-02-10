Замерзающие киевляне негодуют: «Какой март? Мы февраль не переживем!»

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 15:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 493
 
Дзен, Киев, Украина


strong> Недовольные отсутствием света и тепла жители украинской столицы потребовали от чиновников не кормить их ложными обещаниями. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел на конференции, организованной порталом Левый берег».

Одна из киевлянок, присутствующая в зале, возмутилась обещаниями главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого в духе весной будет легче.

strong> Недовольные отсутствием света и тепла жители украинской столицы потребовали от чиновников не кормить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я хотела бы после встречи с вами вернуться к людям на Троещине и объяснить им, предоставить им хотя бы какую-нибудь надежду, только не ложь, а правду, – что мы можем сейчас сделать?

Во-первых, меня не устраивает то, что вы говорите: «Мы вот доживем до марта, а в марте будет солнце, будет ветер». Нам февраль не пережить!

И депрессия, и состояние у людей на сегодняшний день настолько настораживает, что я, например, в салон зайти уже не могу, потому что люди с замерзшими руками меня спрашивают, что будет дальше.

Вы напрасно считаете, что все как-то подготовились. К такому коллапсу, который есть на сегодня, подготовиться невозможно», – сказала женщина.

В ответ Корецкий назвал себя «адептом децентрализованной генерации», но признал, что ее введение в строй затянется очень надолго.

«Все-таки, попасть ракетами в тысячи установок гораздо сложнее, чем одну большую. Это путь, он займет годы, но точно надеюсь, что мы это шаг за шагом сделаем», – как мог обнадеживал «громадян» Корецкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить