Замерзающие киевляне негодуют: «Какой март? Мы февраль не переживем!»
strong> Недовольные отсутствием света и тепла жители украинской столицы потребовали от чиновников не кормить их ложными обещаниями. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел на конференции, организованной порталом Левый берег».
Одна из киевлянок, присутствующая в зале, возмутилась обещаниями главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого в духе весной будет легче.
«Я хотела бы после встречи с вами вернуться к людям на Троещине и объяснить им, предоставить им хотя бы какую-нибудь надежду, только не ложь, а правду, – что мы можем сейчас сделать?
Во-первых, меня не устраивает то, что вы говорите: «Мы вот доживем до марта, а в марте будет солнце, будет ветер». Нам февраль не пережить!
И депрессия, и состояние у людей на сегодняшний день настолько настораживает, что я, например, в салон зайти уже не могу, потому что люди с замерзшими руками меня спрашивают, что будет дальше.
Вы напрасно считаете, что все как-то подготовились. К такому коллапсу, который есть на сегодня, подготовиться невозможно», – сказала женщина.
В ответ Корецкий назвал себя «адептом децентрализованной генерации», но признал, что ее введение в строй затянется очень надолго.
«Все-таки, попасть ракетами в тысячи установок гораздо сложнее, чем одну большую. Это путь, он займет годы, но точно надеюсь, что мы это шаг за шагом сделаем», – как мог обнадеживал «громадян» Корецкий.
