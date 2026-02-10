На «Рубикон» нет управы: комбат ВСУ признал огромные потери среди операторов дронов

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 17:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1176
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ не могут найти противодействие российским дроноводам из «Рубикона».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире ТСН заявил командир батальона 1-го штурмового полка ВСУ с позывным «Каспер».

Ведущая спросила, что мешает отбросить русских на Запорожском направлении.

«Сейчас сложные погодные условия. Плюс там есть такое подразделение, как «Рубикон». Оно занимается выбиванием логистики», – сказал военный.

При этом он жалуется, что ВСУ практически не охотятся на пилотов «Рубикона», хотя и имеют в наличии достаточно дронов, но якобы «не имеют команды это».

«Ну, тяжело найти. У них пилот может тянуться сзади их групп. То есть у нас линия ЛБС, там и в соседней посадке через 500 метров уже сидит пилот. Ему принесли дроны, он оттуда летает. Принесли Старлинк, он оттуда летает…

Противник больше имеет постов пилотов, противник больше имеет радиоразведки, он выявляет лучше наших пилотов, наносит огневое поражение», – признал «Каспер».

Метки:

