Угробили последние резервы: нечем «затыкать дыры» под Запорожьем – экс-начштаба «Азова»
Ситуация на Запорожском направлении остается наиболее тревожной для Украины, потому что ВС РФ выбрали его как приоритетное. Украине же не хватает резервов для того, чтобы перебросить их туда для купирования угрозы.
Об этом в эфире DW заявил экс-начальник запрещенного в РФ подразделения «Азов» Богдан Кротевич, успевший побывать в российском плену после капитуляции в Мариуполе, а не так давно и вовсе уволившийся из армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Единственное, за что я сейчас волнуюсь, это направление Запорожья. Потому что россияне определили себе это как таковую стратегическую цель. И если они соберут, то я не вижу проблем собрать человеческий ресурс для наступления на том направлении.
Нам опять-таки из-за ситуации, что у нас абсолютно все подразделения перемиксованы, нам будет трудно определить, а кого туда отправлять в качестве резерва для затыкания этой дыры.
Потому что ситуация с Добропольем, с Покровским, она была достаточно показательна, что это были последние остатки резервов, которые для себя создал главнокомандующий в виде штурмовых полков как отдельного рода войск», – объяснял Кротевич.
