Угробили последние резервы: нечем «затыкать дыры» под Запорожьем – экс-начштаба «Азова»

Ситуация на Запорожском направлении остается наиболее тревожной для Украины, потому что ВС РФ выбрали его как приоритетное. Украине же не хватает резервов для того, чтобы перебросить их туда для купирования угрозы.

Об этом в эфире DW заявил экс-начальник запрещенного в РФ подразделения «Азов» Богдан Кротевич, успевший побывать в российском плену после капитуляции в Мариуполе, а не так давно и вовсе уволившийся из армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

