Стешин о ходе СВО: Половинчатость решений с самого начала. Всё делается спустя рукава
Террор Белгорода и других приграничных городов России не прекратится, если СВО будет идти так, как шла до сих пор.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не очень приятно, что боевые действия выглядят как паритетные удары. Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород.
Половинчатость решений с самого начала СВО. Можно все делать спустя рукава, параллельно воровать, как мы видим. ФСБ работает, не покладая рук, каждую неделю кого-то берут из военной тусовки высокопоставленных казнокрадов.
Понятно, мы наступаем, да, мы двигаемся не так быстро, как хотим. Но противник совершенно успешно бьет по нашим тылам, к сожалению», – сказал Стешин.
Он предлагает:
«Для начала – политическое и военное руководство Украины должно меняться раз в неделю, после похорон. И никак иначе. Чтобы очередь желающих стать киевским плутократом сама по себе иссякла.
Белгород – пример, что мы не обладаем каким-то подавляющим превосходством в ракетном вооружении, в беспилотниках дальнего действия. У нас паритет с врагом.
Ракеты должны лететь в те места, через которые на Украину завозятся материальные и технические средства на продолжение войны против нас. И в свете происходящих событий, польский Жешув – законная цель. Как и румынские порты», – добавил военкор.
