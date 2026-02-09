Стешин о ходе СВО: Половинчатость решений с самого начала. Всё делается спустя рукава

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Террор Белгорода и других приграничных городов России не прекратится, если СВО будет идти так, как шла до сих пор.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не очень приятно, что боевые действия выглядят как паритетные удары. Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Половинчатость решений с самого начала СВО. Можно все делать спустя рукава, параллельно воровать, как мы видим. ФСБ работает, не покладая рук, каждую неделю кого-то берут из военной тусовки высокопоставленных казнокрадов. Понятно, мы наступаем, да, мы двигаемся не так быстро, как хотим. Но противник совершенно успешно бьет по нашим тылам, к сожалению», – сказал Стешин.

Он предлагает: