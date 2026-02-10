«Цель – Россия»: с Беломайдана стряхнули пыль – попробуют ещё раз
В этом году может быть предпринята попытка второго Беломайдана.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если с первого раза не удается, оно повторяется потом. Сейчас некоторые структуры США, Великобритании, Польши, Германии снова говорят о попытке сменить конституционный строй в Белоруссии. И это в Минске очень четко понимают. И лично президент Александр Григорьевич Лукашенко», – сказал Дудкин.
Он не верит в успех второго Беломайдана, но считает, что главная цель Запада от этого не изменится – подорвать Союзное государство изнутри.
«События 2020 года для белорусского общества стали хорошей прививкой. Но Запад не внимает тем урокам, которые преподает ему история. Операция в Белоруссии была напрямую связана с РФ. Если, не дай бог, удастся им свалить режим Лукашенко, то эти все процессы в дальнейшем могут инициироваться и на территории России», – сказал Дудкин.
