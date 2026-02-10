Правда на стороне России, но она неубедительна – американский журналист
Чтобы стать более убедительной, Россия должна каждый день напоминать мировому сообществу факты о преступлениях украинских нацистов.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил переехавший в РФ американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли, уволенный за поддержку референдума на Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы сейчас находимся не просто в процессе геополитической конфронтации. Это реально борьба против зла. Многие не хотят этого слышать, но это так. Важно находиться на стороне правды, но этого мало. Нужно ещё быть убедительным.
Например, если смотреть на тему Украины, НАТО и противостояния с США – правда на 100% на стороне России. Иначе меня здесь не было бы. Будь у меня малейшие сомнения – меня бы здесь не было», – сказал Вароли.
«Но проблема в том, что Россия неубедительна. Я это знаю, потому что я перевёл на английский официальный доклад на тему преступлений в Курской области, когда укронацисты совершали зверские убийства.
И спрашивал дальше – что вы собираетесь с ним делать? Будет ли какое-то продвижение в мировые СМИ? Насколько мне известно, этот доклад мало куда пошёл дальше. А надо было его брать, и раскручивать, и говорить об этом каждый день. Но этого не происходило», – добавил американец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: