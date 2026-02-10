Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы стать более убедительной, Россия должна каждый день напоминать мировому сообществу факты о преступлениях украинских нацистов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил переехавший в РФ американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли, уволенный за поддержку референдума на Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас находимся не просто в процессе геополитической конфронтации. Это реально борьба против зла. Многие не хотят этого слышать, но это так. Важно находиться на стороне правды, но этого мало. Нужно ещё быть убедительным. Например, если смотреть на тему Украины, НАТО и противостояния с США – правда на 100% на стороне России. Иначе меня здесь не было бы. Будь у меня малейшие сомнения – меня бы здесь не было», – сказал Вароли.