Спецслужбы США взяли в оборот российскую молодёжь – Джон Вароли
Американские спецслужбы продолжают промывать мозги российской молодёжи, рассчитывая через 5-10 лет организовать госпереворот в Москве.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил переехавший в РФ американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русская молодёжь находится под влиянием американской дезинформации. Ещё будучи в США, я видел огромный поток русских людей под воздействием пропаганды об американской мечте.
Мы, сами американцы, были в шоке, и в тоже время ревновали: они такие полные радости, что в Америке круто. А мы понимали, насколько им будет тяжело», – сказал Вароли.
«Мне нравится работать с русской молодёжью. Меня приглашают выступить в университетах, и я вижу реакцию молодёжи, которая под воздействием американской пропаганды и дезинформации.
Но после своих выступлений я вижу положительный сдвиг в их сознании. Они начинают сомневаться в американской дезинформации.
А ведь расчёт американской спецслужбы – именно на российскую молодёжь. Они рассчитывают и дальше промывать ей мозги, а через 5-10 лет устроить какой-нибудь Майдан в Москве или Питере.
Поэтому надо к этому очень серьёзно относиться. Идёт очень мощная американская информационная война против российской молодёжи», – добавил он.
