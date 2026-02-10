Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские спецслужбы продолжают промывать мозги российской молодёжи, рассчитывая через 5-10 лет организовать госпереворот в Москве.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил переехавший в РФ американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русская молодёжь находится под влиянием американской дезинформации. Ещё будучи в США, я видел огромный поток русских людей под воздействием пропаганды об американской мечте. Мы, сами американцы, были в шоке, и в тоже время ревновали: они такие полные радости, что в Америке круто. А мы понимали, насколько им будет тяжело», – сказал Вароли.