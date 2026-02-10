Поствоенные остатки Украины обречены быть нелегальной «прачечной» Запада
Восстановить Украину после войны уже не получится, а построить новую не позволят США и Европа.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Китай может потенциально быстро и недорого восстановить Украину. Но я думаю, что Китай здесь может работать только в случае очень сильной суверенной позиции украинского руководства.
Потому что США будут против, и Европа будет против. Все заинтересованы сохранить Украину в качестве прачечной европейских и американских денег, потому что офшор – это слишком цивильное название и более правовой статус.
А строительство и восстановление – это лучшая форма стирки этих денег, коррупция там сумасшедшая. Поэтому чужих туда пускать не будут», – сказал Бортник.
По его мнению, китайцев нужно заманивать созданием специальных инвестиционных фондов.
«Это позволит построить новую Украину. Старую Украину восстановить невозможно, даже какие-то базовые стандарты в части электроэнергии, тепла, мосты, порты.
Мы рассчитали – 25 миллиардов долларов нужно, чтобы сделать жизнь на Украине терпимой. Не процветающей, но терпимой, с какими-то гарантированными базовыми услугами.
Но политика будет мешать. Ведь противостояние между США и Китаем продолжится в любом случае», – добавил укро-политолог.
