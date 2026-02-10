Следующая зима будет для Украины в разы тяжелей – Бортник
Если война в этом году не закончится, то в следующую зиму Украина войдёт без работающих ТЭЦ и с полностью уничтоженной энергетикой.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я боюсь следующей зимы, а не этой. На эту зиму у нас еще был запас прочности. Мы половину зимы проработали еще с работающей ТЭЦ-5. Мы половину зимы прошли с ещё не столь разрушенной энергетикой.
И даже если мы лето проведем очень эффективно, а не так, как всегда, не будем воровать деньги на восстановлении и строительстве защитных сооружений, все равно в следующую зиму мы войдем с более подорванной энергосистемой», – сказал Бортник.
«За это время, если война продолжится, мы будем нести еще какой-то ущерб. Россия же будет время от времени все равно бомбить эти реконструкции. Она ждет, пока мы восстановим, инвестируем большие деньги в это, они снова пытаются разбомбить. И за это время, я не думаю, что к следующей зиме в России снизятся возможности производства ракет и дронов.
Эту зиму мы пробалансировали на ниточке. У нас уже возникла ситуативная гуманитарная катастрофа на Троещине, на Дарнице, но она еще не была всеохватывающей. На следующую зиму, в случае продолжения войны, есть риск того, что это распространится на большую часть украинской территории», – добавил он.
