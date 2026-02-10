Следующая зима будет для Украины в разы тяжелей – Бортник

Если война в этом году не закончится, то в следующую зиму Украина войдёт без работающих ТЭЦ и с полностью уничтоженной энергетикой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я боюсь следующей зимы, а не этой. На эту зиму у нас еще был запас прочности. Мы половину зимы проработали еще с работающей ТЭЦ-5. Мы половину зимы прошли с ещё не столь разрушенной энергетикой. И даже если мы лето проведем очень эффективно, а не так, как всегда, не будем воровать деньги на восстановлении и строительстве защитных сооружений, все равно в следующую зиму мы войдем с более подорванной энергосистемой», – сказал Бортник.