В отличие от Украины, в России ведется серьезная идеологическая работа, что отражается на поле боя.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявил заместитель командира 3-го корпуса ВСУ (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») по психологической поддержке личного состава майор Дмитрий Кухарчук.

«Проблема заключается в том, что в Российской Федерации есть целое военно-политическое управление, которое в связке изменений культуры, изменений образования, занимается пропагандой, созданием национальной идеологии. За счет чего, кроме негативной мотивации, в российских войсках есть и положительная мотивация. Несмотря на колоссальный уровень потерь с их стороны, у них до сих пор есть контрактники. За счет чего это достигается? За счет того, что у них есть в обществе идеология. Мы очень сильно этого слова боимся. Я тоже его стараюсь не употреблять, чтобы не пугать людей. Я употребляю слово мировоззрение. У нас его очень сильно боятся», – рассуждал нацист.

По его словам, на Украине в этой сфере «отсутствует абсолютно все».