Зам нациста Билецкого: «У русских есть идеология, поэтому в армию идут добровольцы»

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 571
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В отличие от Украины, в России ведется серьезная идеологическая работа, что отражается на поле боя.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявил заместитель командира 3-го корпуса ВСУ (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») по психологической поддержке личного состава майор Дмитрий Кухарчук.

В отличие от Украины, в России ведется серьезная идеологическая работа, что отражается на поле...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблема заключается в том, что в Российской Федерации есть целое военно-политическое управление, которое в связке изменений культуры, изменений образования, занимается пропагандой, созданием национальной идеологии. За счет чего, кроме негативной мотивации, в российских войсках есть и положительная мотивация. Несмотря на колоссальный уровень потерь с их стороны, у них до сих пор есть контрактники. За счет чего это достигается? За счет того, что у них есть в обществе идеология.

Мы очень сильно этого слова боимся. Я тоже его стараюсь не употреблять, чтобы не пугать людей. Я употребляю слово мировоззрение. У нас его очень сильно боятся», – рассуждал нацист.

По его словам, на Украине в этой сфере «отсутствует абсолютно все».

«И, в первую очередь, отсутствует какое-либо лобби в минобороны, потому что в минобороны Украины ноль людей отвечает за мораль, за идеологию, за мировоззренческие ценности. Есть психологическое управление, но людей, которые вообще отвечают за какие-то мировоззренческие нарративы, нет», – переживал нацист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить