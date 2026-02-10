Зам нациста Билецкого: «У русских есть идеология, поэтому в армию идут добровольцы»
В отличие от Украины, в России ведется серьезная идеологическая работа, что отражается на поле боя.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявил заместитель командира 3-го корпуса ВСУ (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») по психологической поддержке личного состава майор Дмитрий Кухарчук.
«Проблема заключается в том, что в Российской Федерации есть целое военно-политическое управление, которое в связке изменений культуры, изменений образования, занимается пропагандой, созданием национальной идеологии. За счет чего, кроме негативной мотивации, в российских войсках есть и положительная мотивация. Несмотря на колоссальный уровень потерь с их стороны, у них до сих пор есть контрактники. За счет чего это достигается? За счет того, что у них есть в обществе идеология.
Мы очень сильно этого слова боимся. Я тоже его стараюсь не употреблять, чтобы не пугать людей. Я употребляю слово мировоззрение. У нас его очень сильно боятся», – рассуждал нацист.
По его словам, на Украине в этой сфере «отсутствует абсолютно все».
«И, в первую очередь, отсутствует какое-либо лобби в минобороны, потому что в минобороны Украины ноль людей отвечает за мораль, за идеологию, за мировоззренческие ценности. Есть психологическое управление, но людей, которые вообще отвечают за какие-то мировоззренческие нарративы, нет», – переживал нацист.
