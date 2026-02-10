Зам нациста Билецкого: ТЦК с нами навсегда – мобилизация продлится тысячу лет

Игорь Шкапа.  
10.02.2026 19:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 599
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинцам следует смириться с принудительной мобилизацией и осознать, что одними добровольцами не справиться с Россией – наследницей двух империй.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявил заместитель командира 3-го корпуса ВСУ (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») по психологической поддержке личного состава майор Дмитрий Кухарчук.

Украинцам следует смириться с принудительной мобилизацией и осознать, что одними добровольцами не справиться с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что воспитывать украинцев в ненависти к России надо начинать с детского сада.

«Люди сейчас живут здесь и сейчас, не понимая, не осознавая, что мы воюем с извечным врагом, с которым мы воюем как минимум последние тысячи лет в разных ипостасях, начиная еще с татаро-монгольского ига и затем Московского царства, Российской империи, Советского Союза и сегодняшней России. Это же один и тот же враг, который в течение тысячи лет… как минимум 30 войн с ним было.

Второе – это то, что собственно касается мобилизационная стратегии. Люди, мобилизация должна быть, не одна большая “отечественная война”, сегодня мы находимся в состоянии “великой отечественной войны” – это не выигрывается исключительно рекрутингом и исключительно добровольцами», – рисует будущее Кухарчук.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора