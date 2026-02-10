Зам нациста Билецкого: ТЦК с нами навсегда – мобилизация продлится тысячу лет
Украинцам следует смириться с принудительной мобилизацией и осознать, что одними добровольцами не справиться с Россией – наследницей двух империй.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявил заместитель командира 3-го корпуса ВСУ (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») по психологической поддержке личного состава майор Дмитрий Кухарчук.
Он считает, что воспитывать украинцев в ненависти к России надо начинать с детского сада.
«Люди сейчас живут здесь и сейчас, не понимая, не осознавая, что мы воюем с извечным врагом, с которым мы воюем как минимум последние тысячи лет в разных ипостасях, начиная еще с татаро-монгольского ига и затем Московского царства, Российской империи, Советского Союза и сегодняшней России. Это же один и тот же враг, который в течение тысячи лет… как минимум 30 войн с ним было.
Второе – это то, что собственно касается мобилизационная стратегии. Люди, мобилизация должна быть, не одна большая “отечественная война”, сегодня мы находимся в состоянии “великой отечественной войны” – это не выигрывается исключительно рекрутингом и исключительно добровольцами», – рисует будущее Кухарчук.