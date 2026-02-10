Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам следует смириться с принудительной мобилизацией и осознать, что одними добровольцами не справиться с Россией – наследницей двух империй.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ProUA заявил заместитель командира 3-го корпуса ВСУ (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») по психологической поддержке личного состава майор Дмитрий Кухарчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что воспитывать украинцев в ненависти к России надо начинать с детского сада.