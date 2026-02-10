Ястреб Ходжес нагнетает: Европа бездействует накануне ужасной русской атаки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские страны НАТО должны срочно провести учения по отражению гипотетической российской атаки.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы никогда не отрабатывали сценарий отражения массированной воздушной ракетной атаки – как на Украине. Мы никогда не отрабатывали таких сценариев», – сказал Ходжес.

Он утверждает, что Россия якобы уже проводит репетиции атаки, запуская беспилотники над европейскими аэропортами (доказательств причастности РФ к таким инцидентам нет – ред.).