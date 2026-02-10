Ястреб Ходжес нагнетает: Европа бездействует накануне ужасной русской атаки
Европейские страны НАТО должны срочно провести учения по отражению гипотетической российской атаки.
Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы никогда не отрабатывали сценарий отражения массированной воздушной ракетной атаки – как на Украине. Мы никогда не отрабатывали таких сценариев», – сказал Ходжес.
Он утверждает, что Россия якобы уже проводит репетиции атаки, запуская беспилотники над европейскими аэропортами (доказательств причастности РФ к таким инцидентам нет – ред.).
«Представьте, как сложно нам придется, если мы не можем остановить даже несколько беспилотников, пролетающих над нашими крупнейшими аэропортами. Я бы посоветовал странам НАТО отработать такие сценарии в полном масштабе. В противном случае они нанесут ужасный удар по всей нашей транспортной инфраструктуре. А мы не готовы к этому», – подстрекал Ходжес.
