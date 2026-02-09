Стешин: Не верьте в украинскую чушь про «катастрофу без Старлинка»
Вопреки вражеской пропаганде, отключение системы Старлинк не стало катастрофой для российской армии.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я связался со своим другом-связистом, он мне сказал следующее: техническая сверка геоданных происходит 2-3 раза в год Сарлинка. Последняя была осенью, и тоже там разводили панику в интернете.
Если у вас есть Старлинк сейчас – выключите его, накройте антенну листом профнастила. Но, скорее всего, дня через три все заработает в прежнем режиме, потому что в первую очередь это бизнес. Зачем им терять своих абонентов, причем в таких гигантских количествах?
Еще что он важное сказал – точечное отключение отдельного терминала невозможно. Можно отключать группами. Например, вырубить там все Старлинки в Донецкой республике», – сказал Стешин.
«Я его спросил: как у вас решена проблема связи. Оптоволокно заходит практически до начала 10-20-километровой зоны безопасности, а дальше, говорит, мы кидаем мосты, Wi-Fi и лазерные. И прямо на передовых порядках у ребят есть связь.
Другой вопрос про использование Starlink на дронах. Добрые люди говорят, что если свыше 90 км в час не разгоняться, то он вполне будет работать. У ВСУ тоже начались проблемы, но у них альтернативы Старлинку вообще нет.
Я бы не стал бы верить о том, что у нас все пропало, ни один спутник не запустили, своей альтернативной спутниковой связи нет.
Это чушь. У меня там, где я живу, альтернативная система спутниковой связи. Спутник Ямал. Не верю, что у нас не получилось запустить спутниковую группировку по каким-то совершенно невнятным причинам. Все у нас будет», – подытожил военкор.
