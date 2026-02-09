Вопреки вражеской пропаганде, отключение системы Старлинк не стало катастрофой для российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я связался со своим другом-связистом, он мне сказал следующее: техническая сверка геоданных происходит 2-3 раза в год Сарлинка. Последняя была осенью, и тоже там разводили панику в интернете.

Если у вас есть Старлинк сейчас – выключите его, накройте антенну листом профнастила. Но, скорее всего, дня через три все заработает в прежнем режиме, потому что в первую очередь это бизнес. Зачем им терять своих абонентов, причем в таких гигантских количествах?

Еще что он важное сказал – точечное отключение отдельного терминала невозможно. Можно отключать группами. Например, вырубить там все Старлинки в Донецкой республике», – сказал Стешин.