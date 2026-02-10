Американского политолога, бывшего автора «The New York Times» Джона Вароли лишили работы из-за того, что он решился озвучить правду о референдуме на Донбассе.

Об этом американец рассказал в эфире видеоблога «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начиная с 17 года, когда я ещё жил в США, российские крупные каналы начали обращаться ко мне как к эксперту. Я говорил, что не согласен с американской политикой в отношении Украины и Донбасса, потому что для американцев святой принцип самоопределения.

Это святой принцип американской внешней политики уже больше ста лет. Но в отношении Донбасса и Украины мы вдруг говорим, что этот принцип не работает. Но когда это касается Косово, или Чечни, то это работает.

А на следующий день – звонок от известного корреспондента «The Washington Post» Кристиана Кэрила, и он сказал: Джон, ты разозлил людей, потому что давал интервью русским, это неправильно. Попросил интервью, и первый же вопрос – сколько русские платят тебе за то, что ты говоришь такие вещи?

Я эксперт, у меня большой стаж, своё мнение. Но дальше разговор продолжался полчаса, и он периодически возвращался к этому вопросу. Хотел поймать меня на лжи», – сказал Вароли.