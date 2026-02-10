Американского журналиста лишили работы за правду о Донбассе

Максим Столяров.  
10.02.2026 15:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 379
 
Дзен, Донбасс, Политика, Русофобия, США, Сюжет дня, Цензура


Американского политолога, бывшего автора «The New York Times» Джона Вароли лишили работы из-за того, что он решился озвучить правду о референдуме на Донбассе.

Об этом американец рассказал в эфире видеоблога «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американского политолога, бывшего автора «The New York Times» Джона Вароли лишили работы из-за того,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Начиная с 17 года, когда я ещё жил в США, российские крупные каналы начали обращаться ко мне как к эксперту. Я говорил, что не согласен с американской политикой в отношении Украины и Донбасса, потому что для американцев святой принцип самоопределения.

Это святой принцип американской внешней политики уже больше ста лет. Но в отношении Донбасса и Украины мы вдруг говорим, что этот принцип не работает. Но когда это касается Косово, или Чечни, то это работает.

А на следующий день – звонок от известного корреспондента «The Washington Post» Кристиана Кэрила, и он сказал: Джон, ты разозлил людей, потому что давал интервью русским, это неправильно. Попросил интервью, и первый же вопрос – сколько русские платят тебе за то, что ты говоришь такие вещи?

Я эксперт, у меня большой стаж, своё мнение. Но дальше разговор продолжался полчаса, и он периодически возвращался к этому вопросу. Хотел поймать меня на лжи», – сказал Вароли.

«В конце концов, в «The Washington Post» вышла статья, в которой он меня не называет прямо русским агентом, но так пишет, что любой американец скажет, что я – русский агент, и работаю на Путина. Это был конец моей карьере и жизни в Америке.

Это был большой удар. Потому что до этого момента я был уверен, что у нас свобода слова», – добавил американец.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить