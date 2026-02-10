Конструктор «Мрии» публично покаялся за участие в двух майданах

Авиаконструктор Анатолий Вовнянко, участвовавший в создании советских самолетов «Руслан» и «Мрия», покаялся за участие в двух майданах.

Об этом он сказал в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, мы дожили до мышей, что нами управляет обслуга олигархов. Абсолютно не подготовленные ни к управлению страной, ни пониманию экономики, ни понимания международной политики. Со всеми побили горшки, с кем только могут…

Я дурак такой же, как и большинство. Я участвовал, как идиот, в двух майданах, думал, что после этих майданов что-то поменяется. Ходил туда, носил деньги, носил одежду, носил обувь, стоял там, как идиот, потом понял, что всё это срежиссировано для того, чтобы вместо одних уродов пришли другие уроды.

То есть, ничего после этого не поменялось, наоборот, после второго Майдана, после того, как Парасюк сказал: «А то, что подписали там министры вместе с Януковичем, что он досидит до своего конца, и больше никуда не будет высовываться, – нас это не устраивает», и двинулись они на президентский дворец. И после этого вот все беды Украины начались.

И Крым забрали, и началась война, а сегодня практически пол-Украины уничтожено, 20% или 18% забрано», – заявил Вовнянко.