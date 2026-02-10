«Раньше надо было лечиться» – комбат ВСУ о гниющих в окопах больных бусифицированных
При первой же возможности насильственно мобилизованные украинцы стараются убежать из армии.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире ТСН заявил командир батальона 1-го штурмового полка ВСУ с позывным «Каспер».
Он рассказал, что после учебных центров мобилизованные показывают в подразделениях справки о плохом состоянии здоровья.
«Приходят с грыжами, кто-то приходит с эпилепсией, пересматриваем их документы, повторно отправляем лечить… Я задаю вопрос: что ты делал три года, почему ты это не лечил. Ты пришел в армию, начинаешь говорить, что у меня то и то болит.
Но они начинают убегать. Жена, дети, родители, друзья, какие-то рассказы кого-то из какой-то части товарища напрямую влияют», – возмущается комбат.
Он считает, что главной причиной дезертирства является страх сразу быть убитым.
«Бегут с учений, побежки, откуда угодно. Вот прямо в поле, в лес. Люди оставляют телефоны, оставляют все. Кого-то приезжают забирают жены на машине. У нас был такой случай, когда ребята сидели, все было нормально, проходит обучение. Подъезжает машина, только увидев в ней девушку, парень просто забежал, впрыгнул в машину, и она уехала», – вспоминает «Каспер».