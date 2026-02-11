Руководство Венгрии регулярно получает угрозы и оскорбления от Украины.

Об этом на дебатах в Европарламенте заявил представитель Венгрии Чаба Деметер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между руководством Украины и руководством Венгрии ведется очень много дискуссий. Для этого есть целый ряд причин. Мы не хотим поддерживать войну, и это, конечно, означает, что мы проводим много переговоров.

В ходе переговоров с украинским правительством и украинскими политиками, венгерским политикам часто угрожали», – сказал выступающий.