«Мы им помощь, а в ответ – угрозы и оскорбления!» – венгры жалуются на Украину в Европарламенте

Руководство Венгрии регулярно получает угрозы и оскорбления от Украины.

Об этом на дебатах в Европарламенте заявил представитель Венгрии Чаба Деметер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между руководством Украины и руководством Венгрии ведется очень много дискуссий. Для этого есть целый ряд причин. Мы не хотим поддерживать войну, и это, конечно, означает, что мы проводим много переговоров.

В ходе переговоров с украинским правительством и украинскими политиками, венгерским политикам часто угрожали», – сказал выступающий.

Он обратил внимание, что Будапешт оказывает гуманитарную помощь Киеву – например, до сих пор обеспечивает 45% импорта электроэнергии.

«Мы не получаем за это никакой благодарности, только угрозы.

Учитывая разрушения и гибель тысяч людей, мы еще больше хотим мира в этой стране. Но мы слышим, что большинство присутствующих здесь людей говорят о том, что поддерживают не обязательно мирные переговоры, но и выделяют больше денег на поддержку войны», – сказал венгерский политик.

