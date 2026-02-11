Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев активно работает над сменой правительства в Венгрии, чтобы заручится военной поддержкой Будапешта после предстоящих парламентских выборов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью HirTV заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

По его словам, Украина не только выдвигает политические требования к Будапешту, но и предпринимает шаги для создания в перспективе «проукраинского правительства».

«Они делают ставку на партию «Тиса», не жалея ни денег, ни сил, финансируя её. Факты известны», — сказал Орбан.

Он добавил, что в случае победы этой политической силы на выборах Будапешт отправит на Украину оружие, деньги и даже солдат.

Кроме того, глава правительства Венгрии предупредил, что «Тиса» поддержит вступление Украины в Европейский союз, что «будет иметь серьёзные последствия для венгерской экономики».

«Сегодня украинцы выступают против венгерского национального правительства», – добавил Орбан.

На днях он, выступая на митинге, заявил, что киевский режим регулярно требует от Брюсселя запретить Венгрии покупать более дешевые российские энергоресурсы, что грозит повышением коммунальных платежей.

«Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина является нашим врагом», — подчеркнул политик.

Кроме того, он заявил, что «венгры не должны желать ни военного, ни экономического сотрудничества с украинцами, потому что они втянут нас в войну».

Выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ряд опросов показывает, что партия «Фидес» Виктора Орбана уступает несколько процентных пунктов «Тисе». В то же время есть опросы, показывающие лидерство «Фидес».

При этом 106 из 199 депутатов Национальной ассамблеи Венгрии избираются не по партийным спискам, а в одномандатных округах, поэтому прогнозировать исход выборов пока сложно.