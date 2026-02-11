«Москва презирает Европу, поскольку знает о новых «файлах Эпштейна» – посол Украины в Японии

Игорь Шкапа.  
11.02.2026 13:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 379
 
Компромат, Политика, Украина


У России есть серьезный компромат на европейских политиков.

Об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, скандал с Джеффри Эпштейном, организатором сексуальных оргий для западных политиков, подвел «жирную черту под моральным авторитетом современной «элиты».

При этом автор, не утруждая себя доказательствами, заявляет, что без пресловутой руки Кремля в этом скандале не обошлось.

«На самом деле Путин просто дерзко манипулирует Трампом и делает это в лучших традициях КГБ—ФСБ. Уши российских спецслужб торчат не только из файлов Эпштейна, а и из фондов, которые поддерживают отдельных американских политиков, исследовательские центры и университеты, из общественных организаций и «культурных» инициатив», – считает укро-дипломат.

Он утверждает, что Москва прекрасно осведомлена о продажности европейских политиков.

«Политическая коррупция — это то, что русским очень хорошо понятно и что они отрабатывали десятилетиями на других, менее важных странах, в частности Европы. В Москве относятся так презрительно к Европе, поскольку очень хорошо знают о существовании аналогичных «файлов Эпштейна», просто еще не обнародованных и, возможно, с фактами пандемической коррупции вместо педофилии», – тревожится Корсунский.

