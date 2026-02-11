Если сейчас не остановить русских, «они прямохонько воткнутся в Запорожье», – ВСУшник

Украина на Запорожском направлении не переходила в контрнаступление, а пытается остановить опасное продвижение ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это одно из самых опасных направлений у нас – стык Запорожской и Днепропетровской области. Если взять дирекционное направление на Запорожье, то этот удар обходит все наши укрепления на юге, восточные укрепления они уже преодолели, поэтому это – одно из самых перспективных для них направлений.

Ну, соответственно, они там начали развивать успех, форсировали эту речку, завязались бои за Терноватое, которое уже достаточно далеко от речки, это очень опасный прорыв.

Соответственно, украинское командование ввело дополнительные силы в зону активации российских войск и сейчас идут встречные бои, это именно так называется…

Это всё вписывается в рамки манёвренной обороны. Вот такие атаки, фланговые удары. Это не наступление. Наступление — это более масштабное событие. А тут серия атак. Это именно оборонительные бои, в которых, в том числе, есть и атакующие действия, связанные с тем, что у нас оборона на этом участке не статична.

Мы проспали рубежи обороны, которые мы там формировали. Так сложилось, что противник прошёл их ходом, и бои завязались уже за ними. Ну, здесь придётся их останавливать. В противном случае они обойдут все наши линии укрепления, которые мы понастроили, и прямёхонько воткнутся в Запорожье», – заявил Бекренев.