«У Украины много успехов!» – немецкий генерал требует воевать дальше

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 14:22
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 123
 
Война, Германия, Дзен, Россия, Русофобия


Украине нельзя соглашаться на уступку каких-либо территорий – следует настроиться на дальнейшую войну с Россией, а Европа обязательно подкинет оружия.

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следуя плану из двух пунктов, разработанному мисс Каллас, комиссаром ЕС по безопасности и внешней политике, мы ещё больше ослабим Россию и ещё больше укрепим Украину. И Россия никоим образом не является непобедимой…

У неё много проблем, в том числе внутренних, но также и в военной спецоперации, как Путин до сих пор это называет. И у Украины много успехов, и мы должны продолжать её укреплять».

Если Украина согласится даже не временную потерю Донбасса и других регионов, Киев уже не сможет вернуть их, предостерегает генерал.

 «Украина по своей Конституции не может уступать территории, во всяком случае, де-юре. И если вы делаете это де-факто и думаете, что через годы переговоров вы сможете вернуть их Украине, это полная иллюзия. И по этим военно-стратегическим причинам, в частности, он (Зеленский, – авт.) не может сделать этого, он не может отдать ещё неоккупированные территории.

Путин играет на время, Путин водит президента Трампа за нос. Для него дипломатия — это часть ведения войны. Так что я не ожидаю от этого многого».

По словам Виттмана, «канцлер Шольц всегда прятался за слишком осторожным президентом Байденом это должно прекратиться».

