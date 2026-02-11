Политолог: Нужно показывать силу – иначе Россия теряет последних союзников

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 15:43
  (Мск) , Москва
Россия теряет своих союзников, когда позволяет Штатам давить на Кубу или расправляться с неугодными лидерами, вроде президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил российский политолог Леонид Доброхотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаю пассивность нашей страны крупной ошибкой. Во-первых, потому что мы таким образом теряем свой престиж в глазах тех, кто видит в нас союзников. Они видят, что мы одну за другой страну сдаём без боя, они соответствующим образом и теряют веру в нас как союзников и начинают искать другие союзы, что для нас крайне опасно.

Мы таким образом фактически рискуем потерять последних союзников. А давайте не забывать, сколько мы уж их уже потеряли. Что творится в Армении, что творится в Азербайджане? Какая сложная чрезвычайная ситуация в республиках Средней Азии, а там крайне активно развернулись американцы во всех республиках…

Кто сказал, что мы там должны снижать свою активность? Почему мы этого не делали в 1962 году, когда мы были значительно слабее, но мы, тем не менее, Кубу защитили! И это имело гигантский эффект. Во-первых, вся Азия, Африка, Латинская Америка поверила в то, что мы сильная страна, на которую надо надеяться. Наше геополитическое влияние было огромным тогда», – заявил Доброхотов.

