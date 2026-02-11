«Они до сих пор верят в этот бред!» – небывало смелое выступление депутата Болгарии по Украине в Европарламенте
Страны Евросоюза обещают снабжать украинцев деньгами и оружием, но ни того, ни другого у них нет.
Об этом на сессии Европарламента заявил евродепутат от Болгарии Петар Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже 4 года идет война на Украине, и 4 года лидеры ЕС продолжают свои ошибочные действия. Сначала они решили, что эта война наконец-то приведет к осуществлению их давней мечты – уничтожению России. Поэтому они запретили киевским властям вести мирные переговоры.
Затем они решили, что санкции окажутся эффективнее украинского оружия, и помогут отстранить Путина от власти. Они до сих пор верят в этот бред.
Они готовят 20-й пакет санкций. Эти люди ведут себя как человек, который 19 раз ударился головой об стену и так и не смог пробить ее, но не отказывается от своего нелепого плана.
Тем временем они запугивают граждан Европы рассказами о том, как российские беспилотники атакуют всю Европу. Когда-то было модно рассказывать о летающих тарелках. Похоже, сейчас модно рассказывать о беспилотниках», – сказал Волгин.
«И самое печальное, что за антироссийские настроения лидеров ЕС расплачиваются простые украинцы. США и Россия пытаются положить конец войне, но лидеры ЕС делают все возможное, чтобы она продолжалась.
Они продолжают уверять Киев, что? даже если США сократят помощь, Европа отправит еще больше денег и оружия. Но это пустые обещания, потому что у ЕС нет ни денег, ни оружия.
Вместо того, чтобы лгать украинскому народу, лидеры ЕС должны сказать правду. Правда в том, что стрельба прекратится только тогда, когда Украина станет нейтральной страной, а не антироссийской марионеткой на поводке у Брюсселя», – подытожил депутат.
