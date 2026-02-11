Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Евросоюза обещают снабжать украинцев деньгами и оружием, но ни того, ни другого у них нет.

Об этом на сессии Европарламента заявил евродепутат от Болгарии Петар Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже 4 года идет война на Украине, и 4 года лидеры ЕС продолжают свои ошибочные действия. Сначала они решили, что эта война наконец-то приведет к осуществлению их давней мечты – уничтожению России. Поэтому они запретили киевским властям вести мирные переговоры. Затем они решили, что санкции окажутся эффективнее украинского оружия, и помогут отстранить Путина от власти. Они до сих пор верят в этот бред. Они готовят 20-й пакет санкций. Эти люди ведут себя как человек, который 19 раз ударился головой об стену и так и не смог пробить ее, но не отказывается от своего нелепого плана. Тем временем они запугивают граждан Европы рассказами о том, как российские беспилотники атакуют всю Европу. Когда-то было модно рассказывать о летающих тарелках. Похоже, сейчас модно рассказывать о беспилотниках», – сказал Волгин.