В Польше уже несколько дней не утихает скандал. Посольство США объявило о прекращении любых контактов со вторым человеком в Варшаве – спикером Сейма Владимиром Черзастым (в случае смерти президента он должен возглавить государство).

Причиной стали негативные высказывания в адрес Дональда Трампа: польский спикер посчитал американского президента недостойным Нобелевской премии мира, поскольку тот «нарушает международные правила, применяя политику силы».

А перед этим Черзастый раскритиковал президента Кароля Навроцкого за то, что тот не посмел перечить Трампу, когда, выступая о миссии НАТО в Афганистане, выпячивал заслуги американцев, но позабыл о польских солдатах, хотя более 40 из них погибли там.

«Вы не можете позволить себе сказать президенту Трампу: «Вы сделали позорную вещь». Вы забыли о солдатах, кроме американцев. Господин президент, на коленях у вас ничего не получится сделать для Польши», – обратился спикер к Навроцкому.

После этого посол США Том Роуз объявил:

«Мы больше не будем поддерживать контакты или общаться с Владимиром Черзастым, чьи возмутительные и необоснованные оскорбления в адрес президента Трампа стали серьезным препятствием».

В прозападных польских СМИ уже несколько дней идет кампания травли Черзастого – как представителя левых. Ему вменяют коммунистическое прошлое, «восточные контакты» (намек на связи с Россией), звучат призывы к госбезопасности провести проверки политика.

Однако даже польский мейнстрим вынужден признать охлаждение отношений между Варшавой и Вашингтоном при экзальтированном Трампе. 53,2% опрошенных газетой «Речь Посполитая» считают, что США не являются надежным союзником.

«Мы здесь не из благотворительных побуждений. Мы живем во времена огромных геополитических изменений. Поэтому, если поддержка поляками этого союза ослабевает, то это очень прискорбно, несправедливо», – прокомментировал американский посол.

По его словам, Трамп «просто смело говорит о том, каков мир».