«Мы доведем до конца процесс»: Москва официально предупредила всех соседей, что не видит альтернативы добрососедству

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отношения приграничных стран с Россией должны быть исключительно добрососедскими. Другой альтернативы нет и не будет. И Москва доведёт эту мысль до всех – тем или иным способом.

Об этом заявил в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.