«Мы доведем до конца процесс»: Москва официально предупредила всех соседей, что не видит альтернативы добрососедству
Отношения приграничных стран с Россией должны быть исключительно добрососедскими. Другой альтернативы нет и не будет. И Москва доведёт эту мысль до всех – тем или иным способом.
Об этом заявил в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не видим альтернативы добрососедству со всеми сопредельными государствами, пусть отношения с некоторыми из них на сегодняшний день не в самом лучшем состоянии.
Это, в первую очередь, касается Украины, где после переворота 2014 г. были растоптаны законные права русских и всех связавших себя с Россией людей. Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах.
Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в «родную гавань» в полном соответствии с чаяниями этих людей.
Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины.
Как неоднократно говорил Президент России В.В.Путин, предпочитаем, чтобы эти цели были достигнуты при помощи дипломатии.
Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами В.В.Путиным и Д.Трампом на встрече в Анкоридже. Понимания, которым российская сторона, хочу это особо подчеркнуть, остается полностью привержена».
