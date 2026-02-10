Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские страны не хотят остановки войны на Украине, потому что рассчитывают много на ней заработать.

Об этом в эфире канала «MayiakUA» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы сейчас, благодаря нам, по большому счету, зарабатывают, производят очень много, создают достаточно много новых рабочих мест, продают свое вооружение в разные страны, например, Украине, зарабатывают на этом. И у них все хорошо», – жаловался Прошинский.