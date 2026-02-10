«Это жестокая правда» – офицер ВСУ жалуется, что ЕС активно зарабатывает на украинской войне
Европейские страны не хотят остановки войны на Украине, потому что рассчитывают много на ней заработать.
Об этом в эфире канала «MayiakUA» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европейцы сейчас, благодаря нам, по большому счету, зарабатывают, производят очень много, создают достаточно много новых рабочих мест, продают свое вооружение в разные страны, например, Украине, зарабатывают на этом. И у них все хорошо», – жаловался Прошинский.
«Поэтому так или иначе, кроме как Европе, которой выгодна сейчас та ситуация, которая есть на Украине, нам за помощью обращаться не к кому. И мы должны это четко понимать.
Это жестокая правда, но другого варианта у нас нет. Плана Б финансирования войны на Украине не существует», – добавил он.
