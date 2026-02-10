«Это жестокая правда» – офицер ВСУ жалуется, что ЕС активно зарабатывает на украинской войне

Вадим Москаленко.  
10.02.2026 21:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 178
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Европейские страны не хотят остановки войны на Украине, потому что рассчитывают много на ней заработать.

Об этом в эфире канала «MayiakUA» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы сейчас, благодаря нам, по большому счету, зарабатывают, производят очень много, создают достаточно много новых рабочих мест, продают свое вооружение в разные страны, например, Украине, зарабатывают на этом. И у них все хорошо», – жаловался Прошинский.

«Поэтому так или иначе, кроме как Европе, которой выгодна сейчас та ситуация, которая есть на Украине, нам за помощью обращаться не к кому. И мы должны это четко понимать.

Это жестокая правда, но другого варианта у нас нет. Плана Б финансирования войны на Украине не существует», – добавил он.

