Извини, Украина: Европа растратила свои запасы оружия за несколько десятилетий

Вадим Москаленко.  
10.02.2026 20:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 446
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За три года СВО Европа потратила почти все свои запасы вооружения – и больше не может помочь Украине ничем, кроме денег.

Об этом в эфире канала «MayiakUA» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что для США и лично для Трампа, Россия и Путин – это более перспективный торговый партнер. И, естественно, для них с теми запасами, которые есть в России, и что Путин готов в этом плане предложить Трампу, -для них лучше в большей степени сотрудничать с орками, чем с нами. Это очевидно с экономической точки зрения.

Поэтому у нас единственный вариант – это Европа. Но Европа истощена, в том числе, и вооружениями. Это правда. Когда Европа говорит, что у них ничего нет – действительно, в большей степени так и есть, как они заявляют», – сказал Прошинский.

«Мне приходится сейчас по работе бывать в разных странах НАТО европейских, общаться с высокопоставленными политиками и военными. И они говорят, что, к сожалению, Европа провалила свое вооружение за последние десятилетия.

И действительно, они отдали нам достаточно большое количество того, что у них есть. Единственное, чем они могут нам помогать на данный момент – это финансы. То есть, это закупки вооружения, в том числе, у США.

Потому что на сегодняшний день они только начинают разворачивать свою оборонную промышленность. Им нужно восполнить свой запас, нравится нам или не нравится это», – добавил он.

