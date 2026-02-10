За три года СВО Европа потратила почти все свои запасы вооружения – и больше не может помочь Украине ничем, кроме денег.

Об этом в эфире канала «MayiakUA» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что для США и лично для Трампа, Россия и Путин – это более перспективный торговый партнер. И, естественно, для них с теми запасами, которые есть в России, и что Путин готов в этом плане предложить Трампу, -для них лучше в большей степени сотрудничать с орками, чем с нами. Это очевидно с экономической точки зрения. Поэтому у нас единственный вариант – это Европа. Но Европа истощена, в том числе, и вооружениями. Это правда. Когда Европа говорит, что у них ничего нет – действительно, в большей степени так и есть, как они заявляют», – сказал Прошинский.