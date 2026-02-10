Пишут, Telegram – всё. Но есть нюансы
Сегодня в российских СМИ и соцсетях распространилась информация о неизбежной в ближайшее время полной блокировке мессенджера Телеграм.
Информационнные площадки дают ссылки на решения судов и Роскомнадзора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В суде зарегистрировано семь протоколов, составленных в отношении Telegram по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также материалов с порнографическими изображениями)», – говорится в релизе Таганского районного суда Москвы.
Роскомнадзор приступил к дополнительным ограничениям платформы.
«Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.
Между тем бывший комиссар движения «Наши» и экс-пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодёжи и Государственного комитета РФ по делам молодёжи, а ныне основательница собственного интернет-агентства Кристина Потупчик сомневается, что для власти такое решение будет полезным.
«Телеграм слишком прочно укоренился в повседневном быту огромного числа россиян (более 100 млн человек у нас в стране), в связи с чем любая блокировка так или иначе будет вынуждена столкнуться с неизбежным: поражением.
Причём эта история даже не про вопрос удобства уже, а про вопрос привычки. И это не Ютуб, который использовался en masse для развлекательного контента, а средство коммуникации. То есть базовая потребность и необходимость для абсолютного большинства пользователей.
И понятно, что Телега никуда не денется, как никуда не делся тот же Ютуб, например. Зато теперь мы имеем повышенную техническую грамотность со стороны широких слоёв населения, практически каждая мама, а то и бабушка шарит за ВПН и защитные протоколы. А Телеграм будет иметь формальный повод насытиться механиками и механизмами чёрного пиара, который весьма успешно выдавливался отсюда последние годы в том числе благодаря грамотной коммуникации государства и администрации мессенджера», – написала она.
В свою очередь, активно помогающая СВО, российская журналистка и волонтёр Анастасия Кашеварова уверенно заявляет, что её высокопоставленные источники опровергают полную блокировку Телеграм, который не имеет ничего общего с запрещённым вражеским «Вотсапом».
«Я писала, что именно через WhatsApp работали украинские мошенники, получали информацию ВСУ. Потому что WhatsApp принадлежит Meta, которой принадлежит и Instagram и Facebook, и признана нежелательной в России.
Telegram же не относится к нежелательным организациям, не передает данные третьим лицам, и у него есть настройки, которые могут бороться с мошенниками. По нему нет решения о блокировке. Даже наоборот, скорее есть понимание, что с ним можно договориться о выполнении законов России. И вражескую деятельность он не ведет.
«Не волнуйся, Telegram оставят», – так мне сказали те же источники, которые работают по теме блокировок мессенджеров и защите интересов России в Интернете», – сообщила Кашеварова.
Сам основатель Телеграма так прокомментировал ситуацию.
«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.
8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу.
Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке.
Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление», – написал Павел Дуров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: