Пишут, Telegram – всё. Но есть нюансы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня в российских СМИ и соцсетях распространилась информация о неизбежной в ближайшее время полной блокировке мессенджера Телеграм.

Информационнные площадки дают ссылки на решения судов и Роскомнадзора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В суде зарегистрировано семь протоколов, составленных в отношении Telegram по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также материалов с порнографическими изображениями)», – говорится в релизе Таганского районного суда Москвы.

Роскомнадзор приступил к дополнительным ограничениям платформы.

«Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.

Между тем бывший комиссар движения «Наши» и экс-пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодёжи и Государственного комитета РФ по делам молодёжи, а ныне основательница собственного интернет-агентства Кристина Потупчик сомневается, что для власти такое решение будет полезным.

«Телеграм слишком прочно укоренился в повседневном быту огромного числа россиян (более 100 млн человек у нас в стране), в связи с чем любая блокировка так или иначе будет вынуждена столкнуться с неизбежным: поражением. Причём эта история даже не про вопрос удобства уже, а про вопрос привычки. И это не Ютуб, который использовался en masse для развлекательного контента, а средство коммуникации. То есть базовая потребность и необходимость для абсолютного большинства пользователей. И понятно, что Телега никуда не денется, как никуда не делся тот же Ютуб, например. Зато теперь мы имеем повышенную техническую грамотность со стороны широких слоёв населения, практически каждая мама, а то и бабушка шарит за ВПН и защитные протоколы. А Телеграм будет иметь формальный повод насытиться механиками и механизмами чёрного пиара, который весьма успешно выдавливался отсюда последние годы в том числе благодаря грамотной коммуникации государства и администрации мессенджера», – написала она.

В свою очередь, активно помогающая СВО, российская журналистка и волонтёр Анастасия Кашеварова уверенно заявляет, что её высокопоставленные источники опровергают полную блокировку Телеграм, который не имеет ничего общего с запрещённым вражеским «Вотсапом».

«Я писала, что именно через WhatsApp работали украинские мошенники, получали информацию ВСУ. Потому что WhatsApp принадлежит Meta, которой принадлежит и Instagram и Facebook, и признана нежелательной в России. Telegram же не относится к нежелательным организациям, не передает данные третьим лицам, и у него есть настройки, которые могут бороться с мошенниками. По нему нет решения о блокировке. Даже наоборот, скорее есть понимание, что с ним можно договориться о выполнении законов России. И вражескую деятельность он не ведет. «Не волнуйся, Telegram оставят», – так мне сказали те же источники, которые работают по теме блокировок мессенджеров и защите интересов России в Интернете», – сообщила Кашеварова.

Сам основатель Телеграма так прокомментировал ситуацию.