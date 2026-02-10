Информация о том, что российская нефть продается по дешевке не подтверждается данными индийской таможни.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если смотреть данные по статистике Индии, а не по российской статистике, никакого дисконта российской нефти нет. Продают иракскую нефть по той же цене, что и российскую.

Вся история про космические дисконты в Новороссийске, это отдельные сделки. Не по ним идет основной объем. А реального дисконта российских поставщиков для индийских покупателей нет.

Есть схемы, контролируемые самими российскими компаниями. Они сами у себя покупают в России подешевле, в Индии продают подороже, а на разницу обходят санкции», – сказал Некрасов.