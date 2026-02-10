Скидки на российскую нефть для Индии это миф от западных СМИ – иноагент-экономист
Информация о том, что российская нефть продается по дешевке не подтверждается данными индийской таможни.
Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если смотреть данные по статистике Индии, а не по российской статистике, никакого дисконта российской нефти нет. Продают иракскую нефть по той же цене, что и российскую.
Вся история про космические дисконты в Новороссийске, это отдельные сделки. Не по ним идет основной объем. А реального дисконта российских поставщиков для индийских покупателей нет.
Есть схемы, контролируемые самими российскими компаниями. Они сами у себя покупают в России подешевле, в Индии продают подороже, а на разницу обходят санкции», – сказал Некрасов.
Он считает, что мировые СМИ искусственно раздувают негативные новости (высказывания президента США Дональда Трампа, остановки отдельных танкеров), но они практически не влияют на реальные экономические процессы.
