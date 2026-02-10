Любишь медок, люби и холодок: в Варшаве завоют сирены воздушной тревоги

Михаил Рябов.  
10.02.2026 23:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4339
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


В Варшаве завтра запустят сирены в зданиях, где располагаются командные структуры польского Минобороны. Военные выпустили специальное обращение к гражданам с призывом сохранять спокойствие – тревога будет учебной – с целью проверки оборудования.

Интересно также, что с марта военное ведомство в Польше начнет проводить учения по гражданской обороне для добровольцев.

В Варшаве завтра запустят сирены в зданиях, где располагаются командные структуры польского Минобороны. Военные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эти известия совпали с выступлением на местном ТВ посла Украины Василия Боднара, который дал понять, что в Польше уже началось производство дронов для ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подписано письмо о намерениях, которое позволяет украинским компаниям переводить технологии в Польшу… Что-то производится, но мы не говорим об этом открыто», – сказал укро-дипломат.

Кроме того, Боднар уточнил, что ВСУшники уже инструктируют и проводят обучение польских военнослужащих.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить