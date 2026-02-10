Любишь медок, люби и холодок: в Варшаве завоют сирены воздушной тревоги
В Варшаве завтра запустят сирены в зданиях, где располагаются командные структуры польского Минобороны. Военные выпустили специальное обращение к гражданам с призывом сохранять спокойствие – тревога будет учебной – с целью проверки оборудования.
Интересно также, что с марта военное ведомство в Польше начнет проводить учения по гражданской обороне для добровольцев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Эти известия совпали с выступлением на местном ТВ посла Украины Василия Боднара, который дал понять, что в Польше уже началось производство дронов для ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Подписано письмо о намерениях, которое позволяет украинским компаниям переводить технологии в Польшу… Что-то производится, но мы не говорим об этом открыто», – сказал укро-дипломат.
Кроме того, Боднар уточнил, что ВСУшники уже инструктируют и проводят обучение польских военнослужащих.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: