Укро-эксперт фантазирует, сколько лет нужно восстанавливать Киев, «если Россия начнет выплачивать репарации»

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 12:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 456
 
Киев, Украина, Энергетика


Даже если сейчас будет объявлено, что конфликт на Украине завершен, восстановление электроснабжения Киева займет как минимум три года.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анны Гопко заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос отопления как раз можно полностью решить… Вопрос электрики в Киеве в зимние пики, я думаю, будет решаться года три, чтобы не соврать. Я не вижу перспективы быстрого восстановления ситуации в Киеве с его экономической активностью и потреблением, даже при условии, если мы выйдем из студии и прочитаем новость, что война закончилась и Россия сдалась, и выплачивает репарации. Вот в таком случае три года», – заявил Харченко.

Укро-эксперт не уточнил, сколько же лет для восстановления понадобится в случае не фантастического, а реального сценария, когда поражение терпит Украина и остаётся с гигантской дырой в бюджете.

