Укро-эксперт фантазирует, сколько лет нужно восстанавливать Киев, «если Россия начнет выплачивать репарации»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если сейчас будет объявлено, что конфликт на Украине завершен, восстановление электроснабжения Киева займет как минимум три года.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анны Гопко заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вопрос отопления как раз можно полностью решить… Вопрос электрики в Киеве в зимние пики, я думаю, будет решаться года три, чтобы не соврать. Я не вижу перспективы быстрого восстановления ситуации в Киеве с его экономической активностью и потреблением, даже при условии, если мы выйдем из студии и прочитаем новость, что война закончилась и Россия сдалась, и выплачивает репарации. Вот в таком случае три года», – заявил Харченко.

Укро-эксперт не уточнил, сколько же лет для восстановления понадобится в случае не фантастического, а реального сценария, когда поражение терпит Украина и остаётся с гигантской дырой в бюджете.