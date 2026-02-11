Полковник СБУ: Россия дожмёт Донбасс и займётся Одессой

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 576
 
Одесса, Россия, Спецоперация, Украина


Если на переговорах дожмут диктатора Зеленского, чтобы он дал приказ об отступлении ВСУ из Донбасса, уже вскоре русские направят усилия на возвращение Одессы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне и разведке полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы говорим в целом о юге, то для России это стратегическое направление, которое они собираются захватить после того, как дожмут Донбасс.

Если мы им просто отдадим, они сразу успокоятся, а потом через полгода создадут какую-нибудь оперативную ситуацию или через пару месяцев, когда накопят резервы и уйдут на Юг.

Почему им важен Юг? По многим причинам. Одна из них – историческая, что они там рассказывают об исторических своих завоеваниях, Новороссия, Малороссия, как они исторически бредят в этом направлении. Это то, что они будут скармливать у себя внутри, но самое важное для них то, что по факту они считают, что вернули Крым, захватили его. Это для них должно стать военно-морской базой и центром контроля Черноморского региона.

Но пока у Украины есть выход в Черное море, и они это прекрасно понимают, они вообще не могут контролировать даже свои базы в Крыму и даже в Новороссийске, потому что мы уничтожаем их корабли прямо там, где они стоят на якоре…

Поэтому им нужно отрезать у нас, это первое, чтобы флот был в безопасности, и они снова могли конкурировать с Турцией и с другими странами, и властвовать в Черном море.

А остальное, это им не нужно захватывать Украину, чтобы вернуть ее сферу влияния. Если они захватят Юг, а если я не ошибаюсь, у нас морским путем 60% экспорта происходило, если 20% валютной выручки и там еще какие-то цифры очень большие нашего ВВП, то они понимают, что мы просто придем сами к ним. Потому что без юга, без выхода в море не нужно завоевать всю Украину, нужно отрезать нас от основных путей», – заявил Костенко.

Метки: ,

