Украина намерена еще больше ужесточить охоту на украинских мужчин, которых насильно отправляют на войну.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, а ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Власть собирается еще больше усилить охоту на украинских мужчин, как когда-то ловили рабов в африканских колониях. Ибо что бы там ни заявлял на публику вчерашний актер Зеленский, правду говорит именно генерал Сырский – людей будут ловить только больше», – сказал Гнап.

Он привел слова главкома ВСУ, сообщившего, что ТЦК обеспечивают 90% пополнения личного состава ВСУ и лишь 10% – рекрутинг.

При этом Гнап подчеркнул, что на деле рекрутинг по-украински – это еще одна форма принуждения.

«Настоящий рекрутинг – это всегда добровольный выбор. Например, как в американской армии, где ты можешь выбирать или пойти служить в морскую пехоту США, или пойти учиться в колледж, или пойти работать в McDonald’s, или водителем грузовика. В Украине же никакого рекрутинга нет. Нынешняя система – выбирай сам себе должность и бригаду, пока мы тебя в бус не затолкали – это, конечно, то же принуждение, просто под вывеской рекрутинга», – уверен бывший ВСУшник.

По его словам, режим не планирует уменьшать бусификацию.