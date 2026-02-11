Рупор Евромайдана и офицер ВСУ прозрел: «Это террор. Нас ловят, как африканских рабов»
Украина намерена еще больше ужесточить охоту на украинских мужчин, которых насильно отправляют на войну.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, а ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Власть собирается еще больше усилить охоту на украинских мужчин, как когда-то ловили рабов в африканских колониях. Ибо что бы там ни заявлял на публику вчерашний актер Зеленский, правду говорит именно генерал Сырский – людей будут ловить только больше», – сказал Гнап.
Он привел слова главкома ВСУ, сообщившего, что ТЦК обеспечивают 90% пополнения личного состава ВСУ и лишь 10% – рекрутинг.
При этом Гнап подчеркнул, что на деле рекрутинг по-украински – это еще одна форма принуждения.
«Настоящий рекрутинг – это всегда добровольный выбор. Например, как в американской армии, где ты можешь выбирать или пойти служить в морскую пехоту США, или пойти учиться в колледж, или пойти работать в McDonald’s, или водителем грузовика. В Украине же никакого рекрутинга нет. Нынешняя система – выбирай сам себе должность и бригаду, пока мы тебя в бус не затолкали – это, конечно, то же принуждение, просто под вывеской рекрутинга», – уверен бывший ВСУшник.
По его словам, режим не планирует уменьшать бусификацию.
«Даже переловив всех мужчин на улицах, они пойдут дальше по квартирам и будут вытаскивать людей из квартир. Тем более что эта охота на людей приносит колоссальные деньги, как самим ТЦКшникам, так и тем, кто их крышует на высших ступенях украинской политической верхушки. Пока этот террор ТЦК продолжается, они могут обогащаться на миллиарды долларов, собирая деньги с тех, кто может откупиться и отправляя на фронт тех, у кого для этого денег нет», – резюмировал Гнап.
