Референдум о выводе ВСУ из подконтрольной Киеву части Донбасса резко дестабилизирует Украину.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, избранный в парламент от партии «Слуга народа», но позже побивший горшки со своими Зе-подельниками.

«Этим точно будет пользоваться Россия, чтобы подорвать этот референдум, в том числе за счёт людей, которые сегодня проживают на территории России. Да, они там проголосовать не смогут, но враг явно будет пытаться их интегрировать в другие страны, как минимум стать на учёт, чтобы их считали как избирателей и чтобы разбалансировать этот процесс. И если провалится референдум, например, явка будет 42%, то часть элит в США, часть Европы, потому что есть те, кто откровенно поддерживает Россию, есть те, кто латентные сторонники врага нашего, фактически скажут: «Окей, Украина хочет воевать дальше, пусть воюет, но тогда без нас». И последствия для нас будут действительно катастрофическими», – считает экс-спикер Рады.

Проблемой он видит и то, что вопрос, вынесенный на референдум, даже при необходимой явке не наберет нужно число голосов «за».